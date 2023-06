Tragico schianto sulla Costiera triestina, muore a 40 anni il trentino Alberto Aldighieri

TRIESTE. È il trentino Alberto Aldighieri la vittima del tragico incidente avvenuto ieri (sabato 24 giugno) lungo la strada Costiera, a Trieste. Secondo quanto ricostruito il motociclista, originario della Vallagarina e residente nel capoluogo friulano, sarebbe rimasto coinvolto in un violento schianto con un'auto, a bordo della quale viaggiavano un uomo ed una donna incinta, rimasta a sua volta ferita.





L'esatta dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto ma una cosa è certa: l'impatto è stato violentissimo e Aldighieri è stato sbalzato dalla sua moto per diversi metri, finendo in una scarpata a lato della strada. L'auto si è invece rovesciata ed entrambe le persone a bordo hanno riportato gravi ferite.





Dopo la chiamata d'emergenza sul posto si è prontamente attivata la macchina dei soccorsi con l'arrivo di vigili del fuoco, ambulanza, automedica ed elisoccorso da Trieste: nonostante gli sforzi del personale medico però, per Aldighieri purtroppo non c'è stato nulla da fare ed i sanitari hanno dovuto dichiarare il decesso dell'uomo, che aveva da poco compiuto 40 anni.