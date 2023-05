Trasporti pubblici, si sciopera anche in Trentino: ecco i dettagli e le fasce orarie garantite

TRENTO. Possibili disagi anche in Trentino venerdì prossimo (26 maggio) per chi dovrà utilizzare il sistema di trasporto pubblico: la Provincia informa infatti che il sindacato Usb lavoro privato del Trentino Alto Adige, settore trasporti, aderirà a livello territoriale allo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dall'Unione sindacale di base.

In quella giornata, sottolinea Piazza Dante, il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle 5 e 30 alle 8 e 30 e dalle 16 alle 19.

“Le corse iniziate all'interno delle fasce orarie di servizio garantito e non ancora ultimate – dicono le autorità – verranno effettuate con le seguenti modalità: per il servizio urbano/funivia Trento-Sardagna prevista la prosecuzione fino al capolinea. Per il servizio extraurbano (per tutte le corse dirette che non prevedono il 'cambio autobus' come indicato nel libretto orario di Trentino trasporti)/ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano di Trentino trasporti) prevista la prosecuzione fino al completamento della corsa”.

Il servizio, conclude la Pat, riprenderà regolarmente nella giornata successiva: “Si informa inoltre che il dato di adesione al più recente sciopero di 24 ore cui ha aderito l'organizzazione sindacale Usb è pari all'11,9% del personale di Trentino trasporti spa”.