Trattore finisce fuori strada e si ribalta: paura nelle campagne di Denno

DENNO. L'allarme è scattato questa mattina (1 marzo) quando un trattore si è ribaltato nelle campagne a monte dell'abitato di Denno.

Un mezzo agricolo che procedeva lungo una strada di campagna ha finito la propria 'corsa' fra i vigneti, ribaltandosi. La chiamata con la richiesta di intervento è arrivata intorno alle 10 di oggi.

I vigili del fuoco si sono prontamente portati sul posto mettendo in sicurezza l'area. Il mezzo, che ha riportato ingenti danni, è stato agganciato a delle funi in acciaio per raddrizzarlo e recuperarlo.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.