Una terribile malattia ha spento il sorriso di Julieth Onyedikachi Awurumibe: aveva solo 22 anni

ARCO. Se ne è andata a soli 22 anni Julieth Onyedikachi Awurumibe per colpa di una terribile malattia. È grande il cordoglio per la scomparsa della giovane con la comunità dell’Alto Garda che si è stretta nel dolore dei famigliari, la mamma Magdaline, il papà Benedict e i fratelli Roland, Annet, Chinaka.

Awurumibe era nata in Trentino anche se la sua famiglia era originaria della Nigeria. Purtroppo però, nonostante la giovane età, era stato colpita da una grave malattia che si è rivelata incurabile. Tutti la descrivono come una giovane piena di vita e molto estroversa.

La giovane studentessa si era diplomata al liceo scientifico Andrea Maffei di Riva del Garda, poi si era iscritta alla facoltà di Statistica a Padova. Tutti la ricordano come una studentessa modello, aveva anche partecipato ai lavori del Parlamento Europeo dei Giovani ed aveva partecipato al progetto Radici.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social: “La morte è cieca e crudele ti porta via anche nei momenti di Gioia e di Serenità. Buon viaggio”. I funerali si terranno oggi, lunedì 8 maggio alle 15 nella Chiesa Collegiata di Arco.