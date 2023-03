Violento schianto sulla statale della Gardesana (FOTO), un'auto si rovescia e un conducente resta bloccato nell'abitacolo

DRO. Grave incidente sulla statale della Gardesana, un'auto si è rovesciata e il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo. Due le persone trasferite all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 13.30 di oggi, sabato 25 marzo, lungo via Gardesana Occidentale sulla strada statale 45bis all'altezza del supermercato della Coop.





Si è verificato un impatto tra due veicolo con un mezzo che si è rovesciato all'interno del parcheggio. Il conducente è rimasto bloccato nell'auto.





Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanze di Trentino Emergenza e della Croce Rossa, i vigili del fuoco di Dro con con 5 mezzi e 15 unità, i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica e il servizio Gestione strade per la viabilità.





L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre i pompieri hanno tolto la porta dell'auto con il divaricatore e hanno poi tagliato la cintura per liberare la persona rimasta incastrata nel veicolo.





Due le persone coinvolte nell'incidente, stabilizzate dal personale sanitario e trasportate all'ospedale di Arco per approfondimenti e accertamenti.

La strada è rimasta chiusa per circa mezz'ora per permettere l'intervento della macchina dei soccorsi in piena sicurezza e per la rimozione dei mezzi da parte dell'autosoccorso Toccoli.