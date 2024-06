Addio a Claudio Zeni a soli 43 anni, un lutto enorme colpisce la comunità: "Lascia un segno indelebile, sempre disponibile e sorridente nonostante la malattia"

Si è spento Claudio Zeni, il 43enne era molto noto nella comunità in quanto per un periodo è stato responsabile dell'ufficio tecnico per le manutenzioni, cantieri e patrimonio del Comune ma anche per l'impegno a favore della comunità

BRENTONICO. E' grandissimo il cordoglio per la prematura scomparsa di Claudio Zeni, morto a soli 43 anni per un tumore. Una notizia che scuote Brentonico.

Il 43enne era molto noto sull'Altipiano in quanto per un periodo è stato responsabile dell'ufficio tecnico per le manutenzioni, cantieri e patrimonio del Comune ma anche per l'impegno a favore della comunità, in particolare tra le frazioni di Saccone e di Crosano.

"E' sempre stato presente a tutte le iniziative tra la sagra paesana, la desmontegada, il carnevale e in ogni occasione di incontro e di socialità", le parole di Ferruccio Simonetti a nome del Circolo ricreativo. "Non mancava mai e anzi era tra i primi a presentarsi per aiutare e supportare l'organizzazione dei vari eventi. L'anno scorso si era già sottoposto alla cure ma nonostante la sofferenza che si poteva vedere sul volto, Claudio era comunque sorridente. Si poteva parlare di tutto, tante le sue passioni e non da ultima quella per la sua amata Inter".

Una vita spezzata troppo presto dopo una lunga malattia. "Siamo sbigottiti e senza parole perché non ci si aspettava questa accelerata", aggiunge Simonetti. "Era ancora troppo giovane per andarsene, lascia una famiglia, molto stimata e rispettata in paese, impegnata da sempre nel sociale".

I funerali sono previsti per lunedì 1 luglio alle 16 alla Chiesa parrocchiale di Crosano. Il Santo Rosario viene recitato alle 20.30 di domenica 30 giugno. Lascia la moglie Elisa, la mamma Mafalda, il papà Augusto, la sorella Ilenia con Andrea, gli affezionati nipoti Leonardo e Sofia, gli zii, i cugini e parenti tutti.

"Tante volte per capire l'animo e il carattere di un giovane, basta guardare la reazione delle persone più avanti con l'età, anche in quelle persone Claudio lascia un segno indelebile. Non faceva mai mancare il suo saluto con un sorriso sincero, anche in questi due difficili anni durante i quali ha affrontato con determinazione la malattia con due interventi molto impegnativi. Mancherà tanto al nostro paese e alla nostra comunità intera: ciao Claudio", conclude Simonetti.

Un grande lutto che colpisce l'Altopiano di Brentonico, la famiglia ringrazia il personale del Reparto oncologia dell'ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto, il medico curante Marco Basioli, il personale del Servizio cure palliative, gli amici e tutte le persone che sono state vicine.