Addio a Michele Stefani, il Trentino piange l'ex azzurro. La Fisi: "Un ambasciatore dello sci: un pioniere, un atleta e un dirigente simbolo per il mondo degli sport invernali"

TRENTO. La famiglia degli sport invernali e il Trentino piangono la scomparsa di Michele Stefani a 75 anni sabato 20 aprile (Qui necrologio), l'ex azzurro è stato tra gli sportivi più rappresentativi del territorio e di Madonna di Campiglio.

"Se ne è andato in cielo un altro autorevole ambasciatore dello sci trentino", ricorda il Comitato della Federsci del Trentino. "E' stato capace di centrare rilevanti risultati in coppa del mondo e in particolar modo nelle discipline veloci, ma pure apprezzato allenatore della nazionale italiana, del Comitato Toscano e dello Sporting Campiglio si è spento dopo aver lottato con una malattia che lo aveva colpito recentemente".

Nato a Vigo Rendena nel 1948, Stefani aveva iniziato a sciare a Madonna di Campiglio e il suo percorso di crescita fu esponenziale tra medaglie e risultati di rilievo nelle categorie giovanili fino all’arruolamento con il Centro sportivo carabinieri. L’esordio internazionale avvenne proprio sulle nevi di casa, nella mitica 3-Tre del 1967, dove si era piazzato al 28esimo posto in discesa libera. Pochi giorni dopo di nuovo in pista a Campiglio, questa volta in slalom speciale, dove chiuse in 32esima posizione. Sempre in quell'anno si prese la soddisfazione di vincere il titolo italiano juniores di slalom speciale, davanti all’icona Gustav Thöni sulla pista di Limone Piemonte.

I primi punti in Coppa del mondo arrivarono però il 24 gennaio 1969 a Megève, in Francia, dove concluse la prova di discesa al nono posto. Nel febbraio del 1971 a Sugarloaf (Usa) conquistò il miglior risultato in carriera con un quarto posto. Sempre nel 1971 il suo miglior piazzamento in classifica generale, il 28esimo posto.



(Michele Stefani in discesa libera - foto di Fisi Trentino)



Sempre in discesa libera colse anche l’ultimo piazzamento nel circuito di coppa del mondo il 7 gennaio 1973 a Garmisch-Partenkirchen. Ha poi centrato tre podi in coppa Europa. Quindi nel 1973 nella discesa libera di Wengen, Stefani cade malamente e si frattura il femore sinistro in otto punti. Ha poi provato a recuperare, ma quella fu la sua ultima partecipazione a gare di coppa del mondo e fu costretto al ritiro dallo sci agonistico.



(Michele Stefani in slalom gigante - foto di Fisi Trentino)



Conclusa la carriera professionistica, diventò allenatore guidando plasmando giovani promesse come Erlacher e Pramotton, incarico che dura fino al 1980 quando passò alla squadra maschile giovanile fino a diventare responsabile della discesa di coppa del mondo e nel 1989 delegato della Fis. Successivamente accettò l’offerto del Comitato Toscano, a cui seguì un periodo di dieci anni in cui svolse il ruolo di direttore di pista della 3-Tre.

Conclusa la parentesi in azzurro torna nella sua Campiglio, dove dal 1988 al 1992 allena lo Sporting Club Campiglio e viene nominato direttore di pista della 3 Tre World Cup, incarico che mantenne fino al 1997 diventando anche delegato Fis. Dal 1992 al 1998 apre un’altra lunga parentesi in pista, allenando i giovani atleti del Comitato Toscano, raccogliendo molti attestati di stima dagli amici dell’Abetone.

Nel 2016 ricevette la Palma al merito tecnico, onorificenza concessa dal Coni. "Se ne è andato dunque un pioniere, ma anche un atleta e dirigente simbolo per il mondo degli sport invernali. Il direttivo e tutti gli sci club provinciali si stringono attorno alle figlie Marcella e Raffaella per la perdita del caro Michele", aggiunge la Fisi trentina. Un cordoglio anche a livello nazionale: "Il presidente Flavio Roda e tutto il mondo federale si uniscono al dolore della famiglia".