Addio al dottor Gian Battista Martinelli, grande il cordoglio per la scomparsa del medico condotto: "Un enorme dispiacere, figura importante per la comunità"

Si è spento Gian Battista Martinelli, medico condotto molto conosciuto e per 40 anni punto di riferimento in Bassa Vallagarina: "Siamo vicini ai familiari per questo lutto"

ALA. Addio a Gian Battista Martinelli, la Vallagarina piange la morte del medico condotto per decenni punto di riferimento di tantissime famiglie in particolare di Ala e di Avio.

"E' un enorme dispiacere", commenta Claudio Soini, ex sindaco di Ala e attuale presidente del Consiglio provinciale. "Una persona davvero importante per il ruolo che ha avuto per la comunità. Ha servito la cittadinanza con impegno e dedizione. Siamo molto vicini alla famiglia per questo lutto".

Migliaia i pazienti assistiti nel corso dei 40 anni carriera come medico condotto in Bassa Vallagarina. Un lutto che ha lasciato molti residenti senza parole. "Ha lavorato con dedizione e professionalità", dice Luigini Lorenzini, sindaco reggente di Ala. "Si è sempre interessato anche agli aspetti sociali delle comunità. Questa scomparsa è un grande dispiacere per la comunità".

Il funerale è previsto alle 14.30 di martedì 30 gennaio nella chiesa parrocchiale di San Nicolò di Chizzola di Ala. "Uomo di grande statura umana e professionale", ricordano i familiari, il medico condotto lascia il fratello dottor Luigi Martinelli con la moglie Antonella, i nipoti Matteo, Camilla e Maddalena. Si uniscono al dolore anche Fabio, Yolanda e il piccolo Leonardo.