Al via i lavori al sottopassaggio di via Fratelli Fontana: dureranno da 45 a 60 giorni. Sarà permesso solamente l'accesso alla città. Chiuso anche il primo tratto di via Lavisotto

La viabilità sarà pesantemente modificata e, inevitabilmente, vi saranno disagi per gli automobilisti. Le due corsie verranno lavorate in maniera alternata, così che una delle due rimanga sempre aperta. Sarà consentito anche l'accesso pedonale e in bicicletta da piazza General Cantore alla città

TRENTO. Sono iniziati oggi - lunedì 1 luglio - i lavori di sistemazione delle rampe d'accesso al sottopassaggio di via Fratelli Fontana ("El tombon" come è stato ribattezzato dai trentini). La viabilità di uno dei punti nevralgici d'accesso alla città subirà inevitabilmente delle considerevoli modifiche.

I lavori dureranno dai 45 ai 60 giorni e l'obiettivo - meteo permettendo - è quello di ripristinare la normale circolazione entro l'inizio del prossimo anno scolastico.

Le due corsie verranno chiuse in maniera alternata, in modo da consentire sempre l'accesso da piazza General Cantore e via Fratelli Fontana (dunque a chi proviene anche dalla tangenziale) a piazza Centa e, di conseguenza, alla città. Anche l'accesso pedonale (e alle biciclette) sarà garantito, sempre dal lato non oggetto di lavori.

Contestualmente, da oggi sino al 31 agosto, sarà chiuso sia al transito che alla sosta anche il primo tratto di via Lavisotto, quello che da via Fratelli Fontana porta sino all'incrocio con via Stoppani.

I lavori prevedono la sistemazione delle rampe d'accesso. La soluzione progettuale prevede l'abbassamento delle livellette, portando la quota del piano stradale all'interno del sottopasso anche all'ingresso/uscita, in modo tale da garantire ai mezzi pubblici di mantenere il più possibile un assetto orizzontale e di avere una sagoma "limite", così come richiesto da Trentino Trasporti, di 12 metri di lunghezza e di 3 metri e 40 di altezza.

Verranno realizzati anche nuovi cordoli laterali a contenimento dell'aiuola sul lato posto a nord e al contenimento del marciapiede con la pista ciclabile sul lato sud.

Il costo complessivo dei lavori ammonta a 230mila euro.