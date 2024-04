Beccato comprare della cocaina e per scappare investe con la bici un carabiniere: finisce a terra e viene arrestato

TRENTO. E' stato pizzicato acquistare della droga e nel tentativo di scappare ha investito un carabiniere con la bicicletta. Un 40enne è stato arrestato e deve rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale mentre una donna è stata denunciata per spaccio.

L'evento è avvenuto nella sera di venerdì 19 aprile nel corso di un'attività di osservazione nella zona nord della città portata avanti da carabinieri e polizia locale. E' stato in via Pranzelores a Trento che militari e agenti hanno notato "in diretta" una persona avvicinarsi a una donna di 30 anni e acquistare una dose di cocaina.

E' subito scattato l'intervento delle forze dell'ordine per bloccare le due persone, le quali però hanno cercato di opporre esistenza e hanno spintonato gli operatori. In particolare il 40enne nel tentativo di scappare è salito a bordo della bici e, con le vie di fuga chiuse, ha deciso di puntare dritto contro il carabiniere che gli stava sbarrando la strada.

Il 40enne ha investito il militare ma entrambi sono finiti a terra e così è stato definitivamente bloccato dagli operatori. L'uomo, italiano e residente in Trentino già noto alle forze dell'ordine, è stato poi accompagnato agli uffici di via Barbacovi e successivamente al carcere. La donna è stata invece deferita in stato di libertà all’Autorità giudiziaria di Trento per spaccio.