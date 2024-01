Cadavere trovato nel bosco, sul corpo ferite da taglio: ipotesi omicidio. Indagini in corso nel Trevigiano

Foto d'archivio

TREVISO. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nella mattinata di oggi (domenica 21 gennaio) in una zona boschiva nei dintorni di Paderno del Grappa, in Provincia di Treviso: secondo quanto emerso, sul cadavere sarebbero state riscontrate numerose e profonde ferite da taglio, che farebbero pensare ad una morte violenta.

Dalle prime informazioni pare che si tratti di un uomo sui 40 anni di origine straniera. Al momento non c'è ancora una ricostruzione ufficiale dell'accaduto e le forze dell'ordine sono al lavoro sul luogo del ritrovamento per tutti gli accertamenti e le indagini del caso.

A quanto pare sarebbero stati i familiari dell'uomo, forse visto nella serata di ieri in alcuni bar della zona, a lanciare l'allarme per la sua assenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Treviso per delimitare l'area e ricostruire quanto accaduto prima del tragico ritrovamento.