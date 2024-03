Clonato il profilo Facebook di Walter Kaswalder. Il consigliere: "Diffuse informazioni ingannevoli non autorizzate da me. Ho presentato denuncia"

TRENTO. “Qualcuno mi ha clonato il mio profilo Facebook, non so come possano aver fatto. Hanno preso anche le mie foto. Per fortuna alcuni mie amici me l'hanno segnalato”. Disavventura “virtuale” quella che vede come protagonista il consigliere provinciale di Autonomisti Popolari Walter Kaswalder.

Nelle scorse ore, infatti, il consigliere si è accorto che è stato creato e attivato un nuovo profilo Facebook a suo nome e a sua insaputa. Questo profilo falso, ha spiegato il consigliere, ha iniziato a promuovere iniziative di solidarietà rivolte ad anziani e pensionati.





“Vi prego vivamente di non aderire a queste proposte – è l'appello che Kaswalder ha deciso di scrivere sui social - e di ignorare qualsiasi invito proveniente da questo profilo. Sono informazioni ingannevoli e non autorizzate da me. La vostra attenzione e prudenza sono fondamentali per evitare potenziali truffe”.

Appena scoperto il profilo falso è partita la denuncia “Mi sono rivolto alla polizia postale – spiega ancora Kaswalder – e ho segnalato quello che stava accadendo. Mi è stato spiegato che ci vorrà del tempo per bloccare tutto”.