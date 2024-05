Con la Ducati centra un capriolo: muore Arrigo Zanella. I due compagni di gita non vedendolo arrivare tornano indietro e lo trovano in fin di vita

L'uomo era originario del Bellunese ma viveva da anni nel Vicentino a Villaverla. Era un ex manager. Stava facendo una gita in moto con due amici sul Passo Vezzena

PASSO VEZZENA. Era in sella alla sua amata Ducati e stava facendo una gita con altri due amici motocilisti. All'improvviso, dopo che i due che lo precedevano erano già sfilati un capriolo ha attraversato la strada e per l'uomo non c'è stato niente da fare, lo ha centrato finendo per essere sbalzato sull'asfalto. La moto è finita fuori strada, il capriolo è stato trascinato per decine di metri dal mezzo e Arrigo Zanella è morto poco dopo. Troppo gravi i traumi riportati dopo l'impatto prima con l'ungulato e poi con sulla strada.

I fatti sono accaduti ieri pomeriggio. L'allarme è scattato poco dopo le 16.30. Ad attivare la macchina dei soccorsi un passante in auto che ha visto le conseguenze dell'incidente raggiunto poi anche dai due amici di Zanella che non vedendolo arrivare, prima lo hanno atteso e poi sono tonati indietro per cercarlo e l'hanno trovato riverso.

Arrigo Zanella era un bellunese classe 1953. Manager in pensione di 71 anni, viveva da anni nel Vicentino, abitava a Villaverla con la moglie. L'incidente è avvenuto nella zona di Fontanoni a Passo Vezzena, lungo la statale 349 poco prima del confine con il Veneto (Qui Articolo).

L'uomo si è scontrato contro un capriolo che è sbucato all'improvviso sulla carreggiata: l'urto è stato violento ed il motociclista è stato sbalzato dal mezzo, finendo in una scarpata di 4-5 metri a lato della statale.

La chiamata d'emergenza è scattata attorno alle 16 e 40 e sul posto si sono portati tempestivamente i soccorsi, con i sanitari insieme ai vigili del fuoco di Levico Terme e Luserna, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Si tratta della quarta vittima in appena due giorni sulle strade del Trentino Alto Adige. Nel pomeriggio di giovedì infatti un 17enne, Matteo Lorenzi, ha perso la vita mentre viaggiava in sella della sua bicicletta lungo la provinciale 83, in località Sille tra Civezzano e Fornace, dopo un tragico scontro con un furgone. Ieri notte invece, il 31enne Federico Volani è deceduto in un tragico incidente in moto a Rovereto: secondo una prima ricostruzione, si sarebbe schiantato con la moto contro un mezzo pesante. Sul posto si è verificato anche un incendio. Nel pomeriggio di ieri invece un 15enne a bordo di una moto è rimasto ferito in un incidente con un'auto nella zona di Telve, in Valsugana, sulla Sp31. Questa mattina in un tragico schianto lungo l'A22 ha perso la vita una donna.