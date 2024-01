Diretti verso i passi di montagna per sciare con hashish, marijuana e sigaretta elettronica 'alla cannabis': beccati 4 turisti

BOLZANO. Nel corso delle ultime settimane sono stati impiegati decine di carabinieri, che hanno effettuato controlli, in collaborazione con l'unità cinofila, in prossimità del casello autostradale A22, all'uscita Egna/Ora, sulla Weinstrasse e nelle zone di Laives e San Giacomo.

Anche stavolta, non si sono fatti attendere riscontri in materia di consumo di sostanze stupefacenti, specialmente tra i turisti diretti verso i passi di montagna per sciare. Più di 300 i veicoli controllati nel weekend e 450 circa le persone identificate, consentendo di rinvenire in totale circa 20 grammi tra marijuana e hashish, nonché della marijuana all'interno di una sigaretta elettronica grazie al fiuto del cane anti-droga.

In particolare quattro turisti, un romano e tre veneti, sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e segnalati all'Autorità prefettizia. Non sono mancate anche sanzioni per revisione scaduta, eccesso di velocità, non rispetto delle distanze di sicurezza e mancato uso del seggiolino per bambini.

I carabinieri della Stazione di Termeno, già da molte settimane, con l’obbiettivo di contrastare i furti in appartamento, hanno notevolmente incrementato il numero di pattuglie a piedi in modo da acquisire direttamente le segnalazioni dei cittadini e in più svolgere un maggiore controllo nei parchi frequentati dalle famiglie. Negli scorsi giorni, non a caso, è stato individuato e segnalato al Commissariato del Governo un giovane del 2002 che stava fumando uno spinello nei pressi di una scuola materna.