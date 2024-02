Distrugge a sassate la vetrata della stazione "per divertirsi". Denunciato a piede libero un 16enne

La stazione di Manerbio (wikipedia) e una spaccata (foto d'archivio)

MANERBIO. Distrugge a sassate la vetrata situata all'ingresso dello scalo ferroviario "per divertirsi" e perché si sentiva annoiato.

Protagonista del vergognoso atto è un 16enne residente in zona, denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato di beni soggetti ad uso pubblico, che - nello scorso fine settimana - ha raccolto alcuni mattoncini lungo i binari della ferrovia e poi li ha scagliati contro la vetrata, mandandola in frantumi.

Gli amici che erano assieme a lui hanno immediatamente capito la gravità del gesto e si sono allontanati, prendendo le distanze dal ragazzo, le cui inqualificabili azioni sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza. In poche ore la Polizia Locale di Manerbio è riuscita a risalire all'identità del vandalo, già noto in paese per precedenti episodi di minacce e percosse.

Già nei mesi scorsi la stazione era stata oggetto di un episodio increscioso: prima di Natale ignoti avevano imbrattato con vernice arredi, muri e pavimento della stazione.