Incidente sul lavoro in un cantiere forestale, operaio colpito dal cavo di una teleferica elitrasportato al Santa Chiara

TRENTO. Sarebbe stato colpito dal cavo di una teleferica l'operaio rimasto ferito questa mattina (mercoledì 13 marzo) in un incidente sul lavoro avvenuto in una cantiere forestale sopra Bellamonte, poco lontano da Predazzo (Qui Articolo).

L'uomo, dopo la chiamata d'emergenza arrivata poco prima delle 10, è stato raggiunto dagli operatori sanitari insieme al personale dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. Viste l'area nella quale si è verificato l'incidente, da Trento si è alzato anche l'elisoccorso per il trasporto in ospedale.

L'operaio è stato quindi caricato a bordo del mezzo e portato al nosocomio del capoluogo trentino in codice rosso per tutte le attenzioni mediche del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.