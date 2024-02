Maxi tamponamento in A22 a causa della nebbia: autostrada chiusa per 70 chilometri tra Nogarole Rocca e Campogalliano. Un centinaio i veicoli coinvolti

CAMPOGALLIANO. Un maxi tamponamento a causa quasi sicuramente della nebbia l'Autostrada del Brennero viene chiusa per 70 chilometri in direzione sud, tra i caselli di Nogarole Rocca, in provincia di Verona e Campogalliano, nel Modenese.

Chiusi anche l’allacciamento A22 – A4 carreggiata sud, rami Milano-Modena, Venezia-Modena e A22 – A1 carreggiata nord, rami Milano-Brennero e Bologna-Brennero.

L'incidente originario è avvenuto in mattinata tra Reggiolo e Carpi, all'altezza del chilometro 293 con protagonisti due tir, coinvolgendo poi tantissimi altri veicoli. Si parla addirittura di un centinaio di mezzi interessati. Successivamente si è verificato un altro sinistro all'altezza del chilometro 288: i feriti sono numerosi, alcune persone sono state estratte dalla lamiere dai vigili del fuoco mediante l'utilizzo di pinze idrauliche e al momento non si registrano vittime.

Nessun disagio al traffico, al momento, sull'A22 in territorio trentino e altoatesino.

Oltre a quello nell'Autobrennero si registra poi un altro incidente che sta bloccando la circolazione e creando importanti disagi: sull'A1, tra Reggio Emilia e Modena, al km 153 nord.