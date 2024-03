Nevica e sul passo autoarticolati senza catene restano bloccati: notte di lavoro per i vigili del fuoco. Nel Bellunese chiuso il Passo Val Parola e il Giau

SENALE. Neve in quota e ancora disagi per la circolazione. Nonostante gli allarmi, le allerte, il fatto che si sia ancora in inverno (anche se le giornate si alternano a caldi primaverili e a temporanee cadute della temperatura con precipitazioni che in altitudine si trasformano in neve) persiste il problema di mezzi sprovvisti di dotazioni invernali.





E così anche questa notte i vigili del fuoco sono stati allertati per mezzi rimasti bloccati nella neve. E' successo ai pompieri di Senale che sono dovuti intervenire per due autoarticolati che non riuscivano più a percorrere il passo delle Palade tra Alto Adige e Trentino.





I mezzi erano bloccati sul valico alpino che mette in comunicazione Merano (Burgraviato) con Fondo in val di Non attraverso l'ex statale 238 delle Palade. I vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare i mezzi pesanti a riprendere la marcia.

Intanto dal Veneto, Veneto Strade comunica che nevica fino a 800 metri. ''Passi transitabili con catene montate, a parte il Passo Val Parola chiuso per cumuli di neve ventata sul piano viabile e il Passo Giau chiuso a causa del restringimento della carreggiata. Nella notte a 1500 metri, accumulati circa 25 centimetri di neve; a 2000 metri circa 35-40 centimetri di neve accumulati.