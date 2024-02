Perde il controllo della bici e si schianta contro il muro di una casa: grave un 19enne

Foto d'archivio

VICENZA. Stava andando in città insieme ad alcuni amici, un 19enne finito con la bici contro il muro di una casa nella mattinata di oggi, 20 febbraio. L'impatto è stato molto violento, tanto che il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto a Monteviale, nel Vicentino. Il 19enne sarebbe andato dritto ad un tornante, schiantandosi con la sua biciletta contro il muro di un'abitazione. Dopo la chiamata ai soccorsi, l'intervento dei sanitari del Suem è stato tempestivo.

Il 19enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul posto si sono portati anche i carabinieri per i rilievi e per stabilire le cause dell'incidente.