Perde il controllo dell'auto, sbatte contro il muretto e si rovescia sulla strada (FOTO), una 52enne trasportata in ospedale

PIEVE DI BONO-PREZZO. Un'auto si è rovesciata lungo la strada, fortunatamente la conducente non ha riportato gravi ferite ma si è reso necessario l'arrivo della macchina dei soccorsi.

L'allerta è scattata intorno alle 16.15 di oggi, domenica 10 marzo, lungo la strada provinciale 27 di Daone sul territorio di Pieve di Bono.





La conducente ha improvvisamente perso il controllo dell'auto e il mezzo si è diretto fuori strada. Inevitabile l'impatto contro il muretto a lato della carreggiata. La corsa si è conclusa poi ruote all'aria.





Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza di Storo, vigili del fuoco di Pieve di Bono-Bersone e carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.





L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre i pompieri hanno aiutato la 52enne a uscire dall'abitacolo. La donna è stata poi affidata al personale sanitario.

Dopo una prima assistenza, la 52enne è stata accompagnata all'ospedale di Tione. Le sue condizioni non sembrano, per fortuna, gravi.

Qualche disagio alla viabilità con il traffico gestito per permettere l'intervento della macchina dei soccorsi tra cure, rilievi, pulizia della sede stradale e rimozione del veicolo.