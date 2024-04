Rimane bloccato con il camion in una pozza di acqua e fango (FOTO): devono intervenire i vigili del fuoco

L'intervento questa mattina (martedì 2 aprile) a Terlano: il conducente del mezzo, facendo manovra, è rimasto bloccato in una pozza di acqua e fango, lanciando l'allarme. Sul posto sono intervenuti i pompieri per le operazioni di recupero

BOLZANO. Mezzo pesante in difficoltà questa mattina (martedì 2 aprile) in Alto Adige, a Terlano: sul posto devono intervenire gli operatori dei vigili del fuoco per le operazioni di recupero.





Il conducente del camion, probabilmente facendo manovra, è infatti rimasto bloccato con le ruote anteriori in una pozza di acqua e fango, formatasi dopo le abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni.





A quel punto è quindi scattata la chiamata ai vigili del fuoco volontari di Terlano, che sono intervenuti sul posto insieme ai permanenti di Bolzano con l'autogrù per riportare in strada il camion.

Proprio grazie all'autogrù i pompieri sono riusciti infine a spostare il mezzo pesante, risolvendo la situazione e permettendo al camion di proseguire il suo percorso.