Schianto auto - moto, una persona scaraventata sull'asfalto: sul posto i soccorsi

Dalle prime informazioni una macchina nell’effettuare una svolta a sinistra non si è accorta dell'arrivo di una moto urtandola

PERGINE. Schianto fra una macchina e una moto. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nelle scorse ore a Pergine in via Regensburger a causa di un incidente.

Sulla dinamica esatta sono in corso le verifiche da parte delle forze dell'ordine per ricostruire quello che è successo e per stabilire le responsabilità.

Dalle prime informazioni una macchina nell’effettuare una svolta a sinistra non si è accorta dell'arrivo di una moto urtandola.

Il motociclista è stato scaraventato a terra riportato diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con Trentino Emergenza, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Stabilizzato sul posto il motociclista è stato portato all'ospedale. Non è in pericolo di vita.