Si allontana dal rifugio per cercare funghi e non fa più ritorno, la 69enne individuata dall'elicottero: si era persa e non aveva il cellulare

VODO DI CADORE. E' stata ritrovata in buone condizioni l'escursionista che si era allontana dal rifugio Talamini per cercare funghi. Si è così conclusa, fortunatamente in modo positivo, la vasta operazione di ricerca avviata nel pomeriggio (Qui articolo).

L'allarme è scattato intorno alle 16.30 di oggi, lunedì 8 luglio, quando la gestrice del rifugio ha interessato i soccorsi, su richiesta del marito, preoccupato per la prolungata assenza della moglie. Immediato l'arrivo delle squadre del soccorso alpino di San Vito di Cadore che hanno avviato le prime attività.

Gli operatori hanno poi coinvolto anche le stazioni di Pieve di Cadore e Val di Zoldo. Presenti anche le unità cinofile, il nucleo droni, il Centro mobile di coordinamento, Soccorso alpino della Guardia di finanza, vigili del fuoco con il loro elicottero e i carabinieri.

La 69enne di Mirano (Venezia) ha perso l'orientamento nel bosco. A quel punto ha cercato un luogo aperto in cui fermarsi per non rischiare di farsi male e attendere i soccorsi in quanto sprovvista di cellulare. Nella radura è stata individuata dall'elicottero dei vigili del fuoco, che l'ha recuperata e trasportata a Zoldo, dove è stata affidata alla jeep, che l'ha riaccompagnata al Talamini.