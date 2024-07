Spaccio di droga e furti, la squadra mobile riesce a individuare e fermare due uomini

L'autori dei forti avvenuti nel centro cittadino è una persona già conosciuta dalle forze dell'ordine. In via Soprassasso è stato fermato un 31enne che aveva nascosto la droga in un vaso di cemento

TRENTO. Spaccio di droga e furti. Il personale della questura di Trento è riuscito ad identificare l'autore di alcuni furti commessi nel centro cittadino.

Si tratta di un uomo noto alle forze dell'ordine e che già in passato era stato protagonista di casi simili.

In entrambi gli episodi recenti una volta introdottosi nell'attività era riuscito a rubare il denaro contenuto nei fondi cassa e alcuni oggetti presenti nonostante l'allarme intrusione.

Grazie alle indagini e alle verifiche fatte attraverso le immagini delle telecamere il ladro è stato identificato.

Sempre il personale della squadra mobile ha indagato in stato di libertà un tunisino di anni 31 che aveva nascosto quasi 100 grammi di hashish in un vaso di cemento in via Soprassasso. L'uomo è stato trovato anche in possesso di 470 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.