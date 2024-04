Tragedia nei boschi, la vittima è Armin Mittermair. Il boscaiolo è morto a soli 22 anni travolto da un albero

NOVA PONENTE. E' Armin Mittermair la vittima del tragico incidente nei boschi altoatesini. E' morto a soli 22 anni.

Il dramma si è consumato intorno alle 9 di oggi, lunedì 22 aprile. Il giovane boscaiolo stava tagliando del legname nella zona di Nova Ponente (Qui articolo).

Improvvisamente, per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, il 22enne è stato travolto da un tronco in caduta e quindi è stato schiacciato dai rami.

A lanciare l'allarme un suo collega e sul posto si sono precipitate le squadre dei sanitari a bordo dell'elicottero, soccorso alpino, vigili del fuoco e forze dell'ordine.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza quindi gli operatori hanno liberato Mittermair per affidarlo le cure del personale sanitario.

Il giovane boscaiolo è stato inizialmente stabilizzato e caricato sull'elicottero per il trasporto all'ospedale. Purtroppo, però, le ferite si sono rivelate troppo gravi e il 22enne è morto.

La guardia di finanza ha aperto un'indagine per ricostruire la dinamica e le cause del drammatico incidente avvenuto in una zona impervia del bosco che circonda l'abitato di Nova Ponente.