Travolge con la macchina un ciclista e scappa: è caccia all'auto pirata. Grave un 65enne trasportato in ospedale

Scontro auto-bici in Valsugana, il conducente del veicolo non si è fermato. Indagini delle forze dell'ordine per dare la caccia alla vettura. Il ciclista di 65 anni trasportato all'ospedale

PERGINE VALSUGANA. Un ciclista è stato travolto da una macchina e gettato sull'asfalto. Il conducente non si è fermato. Grave un 65enne trasportato all'ospedale. E' caccia all'auto pirata sulle strade del Trentino.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, martedì 5 marzo, all'altezza della rotatoria di viale dell'Industria a Pergine Valsugana.

E' lì che è avvenuto uno scontro tra un veicolo e un ciclista. Un urto molto forte con il 65enne in sella alla sua bici che è stato sbalzato violentemente a terra.

Il conducente, però, non si è fermato per prestare soccorso e si è allontanato per far perdere le proprie tracce. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi.

Presenti ambulanza e autosanitaria, vigili del fuoco di Pergine Valsugana e gli agenti della polizia locale Alta Valsugana e Bernstol per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario ha prestato una prima assistenza al ciclista. Stabilizzato, il 65enne è stato trasferito all'ospedale in gravi condizioni.

Le forze dell'ordine hanno invece avviato le indagini per risalire alla vettura e identificare il conducente. Si ascoltano le testimonianze e sono state acquisite le immagini delle telecamere pubbliche e private: si setacciano i fotogrammi e i video per arrivare a fermare l'auto pirata.

QUI AGGIORNAMENTO