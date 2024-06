Travolto da una frana, è morto un bambino di 5 anni. Coinvolti nella tragedia nel bosco anche la mamma con altri 3 bimbi

E' successo in Austria, un bambino è stato recuperato quasi immediatamente con lievi ferite ed elitrasportato all'ospedale. Nulla da fare per l'altro piccolo di 5 anni morto sotto la frana

Foto: BFV Feldbach

AUSTRIA. E' una tragedia tremenda quella avvenuta nelle scorse ore in Austria, nella zona di St. Marein, vicino a Graz, in Stiria. Un bambino di 5 anni è stato trovato senza vita dopo essere stato travolto da una frana.

L'allarme era scattato nel tardo pomeriggio di ieri. Una donna e i suoi due figli, oltre ad altri due bambini in visita, stavano percorrendo una strada che costeggia un'area boschiva.

Ad un certo punto si è verificata una frana che, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, ha fatto "scivolare" circa 100 metri cubi di terreno.

La frana ha travolto completamente due bambini. Uno di loro i soccorritori sono riusciti, fortunatamente, a trovato in pochissimo tempo ed è stato portato in elicottero all'ospedale con ferite non gravi.

Immediatamente sono partite le ricerche per il secondo bambino di soli 5 anni travolto da terra e sassi. Sul posto durante le operazioni erano presenti circa 100 vigili del fuoco, 2 elicotteri di soccorso e le unità cinofile. Sono stati utilizzati anche dei droni.

Quando i soccorritori sono riusciti a trovare il piccolo, purtroppo, per lui non si poteva più fare nulla. Inutili i tentativi di salvargli la vita.

L'area intorno al luogo dell'incidente è stata isolata dalle forze di polizia. Le indagini sono ancora in corso.