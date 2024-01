Un mezzo pesante sfonda il guard-rail e si ribalta (FOTO), momenti di paura in Gardesana: in azione due autogrù

DRO. Strada bloccata e mezzo pesante ribaltato. Sono stati momenti difficili per il traffico quelli vissuti quest'oggi lungo la Gardesana a causa di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata e le cui conseguenze si sono protratte fino a metà pomeriggio.

L'allarme è scattato pochi minuti prima di mezzogiorno un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada e finito nella campagna sottostante, un volo di circa 3 metri. Le conseguenze per l'autista fortunatamente sono state limitate a qualche escoriazione.

Diverso per la strada, rimasta chiusa dalle 14 alle 16.45, riaperta a senso unico alternato, causa i danni al guard-rail e la copiosa perdita di oli.

Complesse le operazioni di recupero del mezzo, con l'ausilio di 2 autogru arrivate da Trento. Ad intervenire anche il corpo di Dro con polisoccorso, aps, celere e 9 vigili. Sul posto la polizia locale e il servizio strade della Pat