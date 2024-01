Una 'visita speciale' per Chico Forti: ad attenderlo Andrea Bocelli con la famiglia: "L’ennesima dimostrazione di solidarietà in questa mia impervia battaglia"

TRENTO. Un altro Natale e un altro Capodanno in carcere per Chico Forti. L'ex velista trentino recluso in Florida da 24 anni per queste festività ha ricevuto una visita davvero speciale, quella del tenore Andrea Bocelli che con la famiglia da anni sostiene la sua causa.

“Accompagnato dal mio inseparabile e fedele Uno, ho fatto due passi (lui quattro) dal mio dormitorio fino al parco delle visite. Ad attendermi ho trovato il sorriso cumulativo di Andrea, Veronica e Virginia Bocelli" le parole riportate sui social ufficiali di Chico Forti.

"L’ennesima visita, l’ennesimo regalo, l’ennesima massiccia dimostrazione di solidarietà in questa mia impervia battaglia. Rientrato ho composto le mie emozioni…” ha continuato sui social Chico Forti riportando poi una poesia dal titolo “Libertà”

Invisibile al tatto

inudibile allo sguardo

impalpabile all’udito

l’accarezzo nell’aria

col palmo in posizione verticale

le dita scorrono su murales trasparenti

privi di filo spinato e cocci affilati

massaggiano l’attesa.

Parcheggiato il presente mi nutro del passato

iperventilando nei sogni, l’apnea del futuro

resisto perchè amo

perchè amo penso

perchè penso esisto…

La mente scatenata non agisce all’impazzata,

ma trasuda libertà.

La libertà inizia con Uno,

là dove svanisce l’incubo…