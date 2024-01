Violentissimo frontale tra due auto: una donna elitrasportata all'ospedale di Trento. Per estrarla dall'abitacolo sono state utilizzate due pinze idrauliche

STRIGNO. Violentissimo incidente tra due auto nel tardo pomeriggio odierno sulla strada provinciale 78 del Tesino (nei pressi del mobilificio Tomaselli), tra gli abitati di Strigno e Ivano Fracena.

Per cause ancora da accertare due vetture si sono scontrate frontalmente: gli occupanti di una delle due sono usciti autonomamente dal proprio mezzo, mentre per liberare la donna che era al volante dell'altra macchina è stato necessario l'utilizzo di ben due pinze idrauliche.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i vigili del fuoco volontari di Strigno, supportati dai corpi di Scurelle e Villa Agnedo.

La donna che guidava l'utilitaria è stata estratta cosciente dal mezzo e i sanitari l'hanno caricata sull'ambulanza, trasportandola sino alla piazzola dove è atterrato l'elisoccorso. Caricata a bordo la donna è stata condotta all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.