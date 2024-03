Violento scontro fra un mezzo pesante e un'auto (FOTO): soccorsi in azione

Fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze gravi, tanto che non si sono registrati feriti

GARDOLO. L'allarme è scattato intorno alle 10e30 di questa mattina, 7 marzo, quando un mezzo pesante e un'auto si sono scontrati lungo la Sp 235 in direzione sud a Gardolo.

Dopo la chiamata ai soccorsi, l'intervento dei vigili del fuoco volontari di Gardolo e del corpo permanente di Trento è stato tempestivo. Sul posto si sono prontamente portati i pompieri che, messa in sicurezza l'area, hanno lavorato al recupero dei mezzi.

In zona sono giunti anche un'auto sanitaria, l'ambulanza di Trentino Emergenza, le forze dell'ordine e i tecnici del Servizio gestione strade della Provincia. Fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze gravi, tanto che non si sono registrati feriti.