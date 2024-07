I Subsonica (come da previsioni) si "arrendono" e salta il concerto a Trento. Erano stati fatti i conti senza il Centro servizi culturali Santa Chiara

Un giallo durato mesi ma alla fine, come da previsioni, salta la data di Trento dei Subsonica. Gli organizzatori della tappa nel capoluogo non avevano fatto i conti con il Centro servizi culturali Santa Chiara, l'ente che gestisce gli spazi della Trentino Music Arena

TRENTO. Giallo finito, il concerto dei Subsonica è saltato a un mese dall'evento. L'annullamento avviene a causa di "motivi logistici - si legge sulla piattaforma Ticketone - indipendenti dalla volontà della band". Niente appuntamento a Trento per il gruppo torinese.

E' stato un giallo durato mesi quello relativo al concerto dei Subsonica. Un annuncio a sorpresa con data (il 2 agosto), location (la Trentino Music Arena) e biglietti in prevendita a circa 40 euro. Peccato però che gli organizzatori guidati da Fausto Bonfanti non avessero fatto i conti con i gestori dell'area di San Vincenzo, cioè il Centro servizi culturali Santa Chiara.

Fin da subito il Centro servizi culturali ha spiegato che "il concerto non esiste" e ha sempre tenuto la barra dritta. Un concetto ribadito nel lanciare il calendario di appuntamenti alla Music Arena: "Nulla è cambiato", le parole a il Dolomiti del direttore Massimo Ongaro. "Dispiace che ci sia questo equivoco di un concerto che non esiste. Non c'è una definizione e la responsabilità sull'area è nostra".

Sono passate altre settimane e gli organizzatori di Intersuoni-Associazioni Crisalide hanno dovuto alzare bandiera bianca. La data di Trento è stata cancellata. "Le richieste di rimborso dei biglietti precedentemente acquistati online, per essere considerate valide, devono essere eseguite entro le 13 del 9 agosto", si legge su Ticketone. "Lo spettacolo era previsto nell'ambito del tour estivo dei Subsonica sotto la sigla di 'La bolla tour' che segue quello svolto nei palasport".