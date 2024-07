Trentino-Alto Adige, spesa e consumo di gas calano più della media nazionale: riduzioni fino al -12%

TRENTO. In Trentino-Alto Adige nel primo semestre del 2024 calano in maniera significativa spese e consumo di gas naturale ed energia elettrica: è quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Segugio.it che rilevano come le spese per le migliori offerte luce siano calati rispetto allo scorso anno del 21% mentre per il gas la spesa segnala comunque un -7%.

Per le forniture di gas naturale, il consumo annuo medio risulta in calo del -8%, sulla base delle rilevazioni del primo semestre confrontato con lo stesso periodo 2023. Inoltre, grazie al calo dei prezzi all’ingrosso, si registra una riduzione della spesa annua del -7%.

Su base regionale, calano più della media nazionale Trentino e Calabria (-12%), Friuli-Venezia-Giulia (-11%), Toscana, Abruzzo, Umbria e Puglia (-10%).

Sia Trento che Bolzano registrano un calo superiore alla media nazionale sulla spesa annua (rispettivamente -11% e 15%) e anche sul consumo medio (-12% e -17%).

Per quanto riguarda invece l’energia elettrica, i dati confermano il progressivo calo del prezzo all’ingrosso dell’energia, unito ad una maggiore attenzione ai consumi: il risultato è uno scenario in cui in tutto il Paese calano spese e consumi.

In Trentino-Alto Adige, il calo della spesa annua è in linea con la media nazionale in entrambe le province, mentre Trento registra un calo del consumo medio superiore del -8%.

Inoltre, si conferma la tendenza a optare per una potenza impegnata di 3 kW che continua a essere la scelta principale dei consumatori, con una quota dell’81%.

Cresce lievemente la diffusione delle forniture con potenza da 4 kW e 4,5 kW.