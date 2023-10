"Un obiettivo è svecchiare la politica e aprire le porte al vero cambiamento", la lista "Giovani per Divina" a sostegno dell'ex senatore

TRENTO. "L’obiettivo della mia coalizione resta quello di proporre ai trentini che si recheranno alle urne dei candidati competenti ma anche giovani e propositivi". Queste le parole di Sergio Divina nel lanciare la terza lista che sostiene la sua corsa a candidato presidente alle prossime elezioni di domenica 22 ottobre. Ecco "Giovani per Divina", che "si propone quindi di svecchiare la politica e aprire le porte a un vero cambiamento".

Oltre al capolista, il direttore artistico Luca Valentini, "Giovani per Divina" mette in campo altre 26 persone (per 27 candidati in totale), tra cui la vocal coach e creator digitale Carolina Roat, il cantante Mattia Marinchel e l'artigiano Davide Giomelli.

"La lista è composta da giovani promettenti e con un curriculum autorevole nel loro campo", commenta Valentini. "Mi sento in dovere di sostenerli, promuovendo il loro avviamento ad un'attività politica sana e costruttiva, di poche parole ma fatti concreti. Voglio farmi portavoce dei loro stimoli, direzionati verso un futuro migliore".

Ecco i 14 punti del programma di coalizione a sostegno di Sergio Divina.

Una nuova rappresentanza per l'autonomia del Trentino Alto Adige

Politiche ad hoc per famiglie ed anziani

Un rafforzato controllo del territorio al fine di garantire al sicurezza

La valorizzazione della montagna per contrastare lo spopolamento

Il sostegno all'imprenditorialità, leva fondamentale per l'economia locale

La promozione del settore agricolo, strumento strategico di sostenibilità

Investimenti nella qualità di un turismo che sia veramente sostenibile

La creazione di condizioni di lavoro qualitativamente migliori

La promozione di infrastrutture territoriali, con revisione del progetto bypass

Il ricollocamento della sanità al centro dell'agenda politica

Un nuovo slancio al valore della scuola, dell'insegnamento e della cultura

Il rientro degli oriundi, da favorire per contrastare il calo demografico

La riduzione dell'impoverimento della popolazione, per un Trentino sociale

Un concreto miglioramento nella gestione dei rifiuti

TUTTI I NOMI DELLA LISTA “GIOVANI PER DIVINA”

Valentini Luca, direttore artistico, nato a Trento (TN) il 7.10.1973

Roat Carolina, vocal coach e creator digitale, nata l'11.04.1993

Cucino Damiano, agente immobiliare, nato a Trento (TN) il 15.08.2001

Eccher Monica, segretaria, nata a Trento (TN) il 2.12.1979

Giomelli Davide, artigiano termoidraulico, nato a Trento (Tn) il 4.07.1979

Oprea Isabell Alondra, estetista, nata a Trento (TN) il 16.10.1998

Marinchel Mattia, artista, nato a Trento (TN) il 25.05.1986

Miori Stella Serena, studentessa, nata a Trento (TN) il 28.10.2003

Giaffreda Angelo, commerciale marketing, nato a Maglie (LE) il 27.04.1978

Depasquale Pietro, operaio, nato a Monopoli (BA) l'11.07.1979

Bisignano Alessia, impiegata, nata a Peschiera del Garda (VR) il 28.01.2002

Oppo Alessandro, analista/programmatore, nato a Trento (TN) il 3.10.1976

Porta Alice, impiegata, nata a Trento (TN) il 18.03.1997

Valgimigli Davide, commesso, nato a Trento (TN) il 3.03.1990

Abbaddessa Stefania, casalinga, nata a Trento (TN) il 12.05.1978

Pisetta Nicola, operaio, nato a Salvador Bahia (BRA) il 20.101980

Sassi Silvia, hostess, nata a Trento (TN) il 18.01.1985

Baldessari Alan, operaio, nato a Trento (TN) il 26.04.2000

Giacca Alessia, commessa, nata a Trento (TN) il 21.08.1999

Bertoldi Patrizio, operaio, nato a Trento (TN) il 20.02.1994

Ghezzi Valeria, studentessa, nata a Trento (TN) il 9.02.2004

Colombo Stefano, operaio, nato a Trento (TN) il 20.08.1981

Bottura Federica, studentessa, nata a Trento (TN) il 13.01.2004

Rendina Michele, operaio, nato a Torre Maggiore (FG) il 3.02.1993

Garbari Eliana, responsabile sicurezza, nata a Milano (MI) il 28.09.1967

Eccher Marco, operaio, nato a Trento (TN) il 27.05.1976

Tait Cinzia, assistente alla poltrona, nata a Trento (TN) il 24.02.2000