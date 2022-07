Ultime ore di maltempo con possibili grandinate e smottamenti sulle Alpi. Da agosto torna l'anticiclone africano e il grande caldo

Questa sera e domani sera è atteso ancora del maltempo soprattutto nel Nord Est con possibili rovesci isolati molto intensi. Allerta gialla fino alle 6 di domani mattina in Trentino. Dal primo agosto torna Lucifero e il caldo su tutta Italia con i 40 grandi in pianura, centro Italia e isole

TRENTO. Ancora qualche ora di instabilità ma con il weekend che va gradualmente a migliorare e agosto che si annuncia di nuovo torrido per il ritorno dell'anticiclone africano Lucifero.

MeteoTrentino spiega che da venerdì ''nuvolosità in intensificazione con precipitazioni sparse o diffuse che, specie in serata, potranno localmente risultare abbondanti e a carattere temporalesco intenso. Sabato soleggiato con moderata attività cumuliforme sui rilievi nelle ore più calde. Domenica molto soleggiato con limitata attività cumuliforme in prossimità dei rilievi. Lunedì, martedì e mercoledì soleggiato con temporanei annuvolamenti e temperature in progressivo aumento''.

Ed infatti è allerta gialla della Protezione civile in Trentino fino alle 6 di domani.





Ancora qualche giorno, dunque, ma nel mese di agosto tornerà l’anticiclone africano a ristabilire il caldo torrido che si è sentito nelle scorse settimane su tutto il Paese. Meteo.it spiega che permane per oggi una linea instabile che in serata ''raggiungerà le regioni settentrionali, alimentata da aria più fresca in quota che, mescolandosi con quella più calda preesistente, darà vita a numerosi focolai temporaleschi che dal Nordovest si incammineranno verso il Nordest in serata e poi nella successiva nottata''.

Tanto per cambiare i fenomeni potranno risultare violenti, ''localmente accompagnati da grandine di grosse dimensioni e sui settori alpini e prealpini potranno provocare frane, smottamenti e improvvisi ingrossamenti di torrenti''. Gli ultimi temporali sono attesi sabato mattina sul Triveneto, dopodiché il sole tornerà prevalente su tutte le regioni. Domenica sarà una giornata ampiamente soleggiata, con un clima caldo ma senza eccessi, visto che soffieranno dai quadranti settentrionali.

''Per quanto riguarda la prossima settimana - spiega Meteo.it - da lunedì 1° agosto l’anticiclone africano inizierà ad abbracciare l’Italia, invadendola poi completamente a partire da mercoledì 3. Con l’arrivo dell’anticiclone africano le temperature cresceranno nuovamente e tornerà il grande caldo. Nei giorni successivi si potranno toccare valori massimi di 40°C sulla Pianura Padana, sulle zone interne del Centro e sulle due isole maggiori.