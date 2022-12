Al Vicenza basta Oviszach, per il Trento arriva la nona sconfitta stagionale nel campionato di serie C

Domenica il Trento all'Euganeo contro il Padova, partita importante in ottica salvezza

Foto di Carmelo Ossanna

TRENTO. Il Trento registra la nona sconfitta in questa stagione di serie C, i gialloblù restano a quota 13 punti e in piena zona playout con la salvezza diretta lontana 7 punti.

La formazione trentina cade in casa contro il Vicenza, quarta forza del campionato. E' sufficiente la rete di Oviszach a inizio ripresa.

Domenica trasferta in Veneto per i gialloblù: all’Euganeo (ore 14.30) sarà sfida al Padova, una partita fondamentale in ottica salvezza.

I patavini occupano la quindicesima piazza a 20 punti con Sg City Nova e AlbinoLeffe.

CLASSIFICA: Pordenone 31, Feralpisalò 30, Lecco 30, Vicenza 29, Pro Sesto 28, Renate 27, Novara 24, Juventus under 23 23, Pergolettese 22, Pro Patria 22, ArzignanoChiampo 22, Pro Vercelli 22, Sg City Nova 20, AlbinoLeffe 20, Padova 20, Mantova 16, Virtus Verona 13, Trento 13, Piacenza 12, Triestina 11

TRENTO - L.R. VICENZA 0-1 (0-0)

Reti: 9’st Oviszach (V)

Trento: Marchegiani; Galazzini, Garcia Tena (44’st Trainotti), Ferri; Semprini, Ballarini, Mihai (18’st Pasquato), Damian, Fabbri; Saporetti (18’st Belcastro), Bocalon (18’st Brighenti).

A disposizione: Cazzaro, Tommasi, Ruffato, Bertaso, Matteucci, Piazza, Ianesi, Zandonatti.

Allenatore: Bruno Tedino.

L.R. Vicenza: Confente; Ierardi, Pasini, Sandon; Oviszach (18’st Stoppa), Cavion, Cataldi (18’st Zonta), Greco; Dalmonte (41’st Bellich); Rolfini (38’st Begic), Ferrari.

A disposizione: Brzan, Desplanches, Corradi, Giacomelli, Jimenez, Cappelletti, Alessio.

Allenatore: Francesco Modesto.

Arbitro: Petrella di Viterbo (Assistenti: Vitale di Ancona e Dell’Orco di Policoro. IV Ufficiale: Marangone di Udine).

Note: spettatori 1.800 circa. Campo in discrete condizioni. Serata fredda. Ammoniti Ferri (T), Cataldi (V), Ferrari (V), Sandon (V), Cavion (V) per gioco falloso. Calci d’angolo 5 a 4 per il Vicenza. Recupero 2’ + 4’.