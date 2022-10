Skiroll, Curti e la trentina Boccardi dominano il Monte Bondone: sono i nuovi campioni italiani di up hill

Foto di Raffaele Merler

TRENTO. Vittorie per Luca Curti e Maria Eugenia Boccardi sul Monte Bondone. Sono i campioni italiani di skiroll nella specialità in salita a tecnica classica mass start. L'evento organizzato dal Team Futura con il supporto dell'Azienda per il turismo Trento e Monte Bondone.

Il bergamasco di Branzi, dopo le vittorie ottenute in coppa Italia nel 2018 e 2021, il suo primo podio in coppa del Mondo centrato nel 2019, si è preso la soddisfazione sul traguardo del Monte Bondone di far suo anche il titolo tricolore al termine dei 9 chilometri da Candriai a Vason, fermando il cronometro sul tempo di 32’58”.

Affermazione trentina, invece, al femminile, per merito della roveretana Maria Eugenia Boccardi, che difende i colori del bergamasco Under Up ski team e che per la prima volta si è messa al collo la medaglia d’oro nello skiroll, chiudendo la propria prova sui 5,5 chilometri da Vaneze a Vason con il tempo di 22’29”.

Neo campioni italiani nelle altre categorie della gara organizzata dal Team Futura sono Sabrina Nicolodi del Fiavé e Giacomo Schivo dello Sci club Gallio fra i giovani, quindi nelle categorie master oro per Giovanni Gerbotto del Sottozero Nordic Team nella master M1, Marco Mosconi del Team Futura nella master M2, Roberto Capanni dello Sci Nordico Bismantova nella master M3, Giuseppe Antonio Gervasoni del Banca Goggi nella master M4, Gino Ceccato del Centro sportivo Bassanese nella master M5, Alessandra Gallo del Valle Pesio nella master F1, Paola Beri del Valsassina nella master F2, Laura Calissoni del Gs Camosci nella master F3.

Le altre altre sfide giovanili, su varie distanze e dislivello, erano valide solo per la coppa Italia e hanno visto primeggiare il bergamasco Stefano Epis e la bellunese Vanessa Cagnati nella under 16, il ledrense Federico Sartori e la lecchese Aurora Invernizzi nella under 14, il lecchese Marco Combi e la trevigiana Maddalena Pavan nella under 12, l’altro lombardo Mattia Combi e la trentina Maia Festi nella under 10.

Nella classica per società affermazione del trentino Made 2 Win Trenteam con 568 punti, davanti all’emiliano Olimpic Lama Ad e allo Sci club Orsago. Quarto il Gs Marzola. Per gli organizzatori del