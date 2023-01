AlpeCimbra Fis children cup, Silbernagl e D'Antonio sono d'oro a Folgaria. Medaglie anche per D'Incà, Vivalda e Giaretta

Domani si replica con la seconda e ultima giornata di gare. Gli under 16 si confronteranno in slalom gigante sulla pista Agonistica, gli under 14 in slalom speciale sulla Martinella Nord

Allegra Vindigni (Biagio Foto)

FOLGARIA. Dopo l'inaugurazione con la sfilata di 300 ragazzi in rappresentanza di ben 39 nazioni nelle vie di Folgaria, l'AlpeCimbra Fis children cup è entrata nel vivo. Sorrisi, applausi, musica e tanto entusiasmo per il via della competizione internazionale. Il corteo anticipato dalla banda folk di Folgaria, ha poi visto l’entrata ufficiale in piazza delle rappresentative, l’accensione del braciere olimpico concesso dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 da parte delle due giovani sciatrici dello Ski Team Polisportiva Alpe Cimbra Sofia Pedergnana e Noemi Valle e i discorsi delle autorità presenti tra cui il sindaco di Folgaria Michael Rech, il presidente della Magnifica comunità degli altipiani Cimbri Isacco Corradi, il presidente dell’Apt Alpe Cimbra Gianluca Gatti e il patron della manifestazione Fabrizio Gennari.

Due ori, due argenti e un bronzo. L’Italia ha fatto la padrona di casa a Folgaria e ha conquistato cinque medaglie nella prima giornata della fase internazionale di questa 52esima edizione, che ha regalato la gioia della vittoria all’allievo altoatesino Alex Silbernagl, protagonista di una straordinaria rimonta nello slalom speciale under 16. Sulle piste di Fondo Grande ha trionfato anche la campana Giada D’Antonio, dominatrice del gigante under 14 femminile, mentre il bellunese Leonardo D’Incà e il piemontese Michele Vivalda hanno chiuso secondo e terzo nella gara tra le porte larghe maschile, con la vicentina tesserata per il trentino Falconeri Ski Team Marta Giaretta argento nello slalom Allieve vinto dalla tedesca Franca Nadine Salhi. Anche per la Germania sono arrivati due successi: il secondo ha portato la firma di Elias Mund, primo nel gigante Ragazzi.

Domani, sabato 28 gennaio, si replica con la seconda e ultima giornata di gare. Gli under 16 si confronteranno in slalom gigante sulla pista Agonistica, gli under 14 in slalom speciale sulla Martinella Nord.