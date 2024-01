Con l'arrivo della Grecia sono 42 le nazioni in gara. Tutto pronto per l'AlpeCimbra Fis Children Cup

Biagio Foto

FOLGARIA. Alla vigilia dell’apertura del 53esimo Criterium Internazionale AlpeCimbra Fis Children Cup arriva l’adesione di un nuovo team, quello della Grecia. Sale a 42 il numero delle nazioni presenti all’edizione 2024 della manifestazione.

Un numero rilevante, che conferma la validità dell’evento trentino che quest’anno può vantare la rappresentanza di tutti e cinque i continenti, con le presenze del Marocco e delle rappresentative asiatiche di Kazakistan e del Kyrgyzstan, quest’ultimo alla prima partecipazione all’evento. Si aggiungono poi Giappone e Israele, oltre alla Thailandia. Per l’Oceania saranno in gara Australia e Nuova Zelanda, quindi per l’America Argentina, Brasile, Canada, Cile e Stati Uniti, che ritornano dopo alcune edizioni di assenza. Favorite per la vittoria nella generale come sempre Italia, Austria, Germania e Svizzera.

Come tradizione l’AlpeCimbra Fis Children Cup prenderà il via con le Selezioni della squadra Italiana – Trofeo Cassa Rurale Vallagarina, in programma martedì 30 e mercoledì 31 gennaio.

Non mancherà la sfilata delle squadre regionali dei Comitati d’Italia lunedì sera alle 18.30 in piazza Marconi a Folgaria, mentre da martedì sono attesi 400 atleti provenienti da 15 Comitati Fisi d’Italia, che si affronteranno nello slalom speciale riservato alla categoria allievi under 16 su due manche con start del primo concorrente alle 9 sulla pista Martinella Nord, quindi alle 10 su unica manche di slalom gigante toccherà alla categoria ragazzi under 14 sulla pista Agonistica.

Il giorno successivo specialità invertite per le quattro categorie. Confermata inoltre l’assegnazione del premio Rolly Marchi, creatore dell’evento nel 1957, che andrà ai più giovani partecipanti.

L'AlpeCimbra Fis Children Cup è organizzata dallo sci club Tts, dall'Azienda per il turismo Alpe Cimbra, dallo Ski Team Polisportiva Alpe Cimbra per gli aspetti tecnici in pista oltre a Folgaria Ski e una serie rilevante di partner istituzionali e privati, con Trentino Marketing in primis.