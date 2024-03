In Abruzzo non c'è neve e i campionati children di sci alpino traslocano sulla Paganella. Oltre 410 giovani a caccia dei vari titoli tricolori

Tutto pronto sulla Paganella per i tricolori di sci alpino, sono 60 i giovani trentini qualificati per i campionati italiani children

Foto Hollywood

PAGANELLA. Si alza ufficialmente il sipario sui campionati italiani children di sci alpino, una serie di gare organizzate nella skiarea Paganella. Si tratta della più importante e partecipata competizione nazionale giovanile per le categorie under 14 e under 16, che vedrà in gara per cinque giorni, da lunedì 18 fino a venerdì 22 marzo, oltre 410 giovani sciatori selezionati nelle rispettive regioni, in rappresentanza di 14 Comitati Fisi di tutta Italia (Qui info).

L’edizione 2024 dei tricolori children era stata in realtà assegnata l'autunno scorso alle località di Ovindoli e Campo Felice, in Abruzzo, ma la poca neve ha costretto a un cambio di strategia, chiamando in causa il Trentino, che ha accolto con entusiasmo la proposta, nonostante i tempi ristretti, coinvolgendo subito Andalo e la propria montagna, la Paganella. In cabina di regia troviamo quindi lo Ski Team Paganella, che si è messo subito all’opera per allestire il programma e identificare le piste di gara omologate con requisiti federali.

Il presidente Mirco Pittigher, assieme al rinnovato direttivo e allo staff tecnico coordinato dall’istruttore nazionale Mattia Facchinelli, con il supporto del Consorzio Paganella Ski e dell'Azienda per il turismo Dolomiti Paganella, in tempo record sono riusciti ad approntare il format dell’importante appuntamento tricolore.

Anzitutto sono state identificate le tre piste che ospiteranno quattro tipologie di gara: lo skicross troverà casa sulla pista S. Antonio, preparata ad hoc dai tecnici di Paganella Ski in questi giorni, il gigante sull’Olimpionica 3, il superG sulla Panoramica 3Tre, conosciuta anche con la denominazione Selletta, e lo slalom sempre sull’Olimpionica 3. Tutte gare in quota, aspetto che garantisce a tutti i partecipanti neve e condizioni ottimali. In particolar modo la pista di skicross è stata allestita e preparata secondo le direttive dell'allenatore della squadra B maschile di specialità Andrea Tonon.

Si inizierà lunedì con lo skicross allievi e la prova SuperG ragazzi, quindi martedì gigante allievi e superG ragazzi, mercoledì gigante ragazzi e prova superG allievi, giovedì superG allievi e slalom ragazzi. In chiusura venerdì slalom allievi e skicross ragazzi.

Da non perdere giovedì 21 marzo alle 16.30 la sfilata degli atleti per le vie di Andalo con arrivo sul palco in piazza Dolomiti, dove saranno previste le premiazioni ufficiali dei primi quattro giorni di gara, mentre le premiazioni delle sfide di venerdì sono previste a fine gare sempre in piazza Dolomiti ad Andalo.

Il programma

Lunedì 18 marzo

Ore 9: sulle piste Panoramica e Tre Tre/Selletta prova superG under 14

Ore 9: sulla pista S. Antonio prova skicross under 16

Ore 10,30: sulla pista S. Antonio prima run di qualifica skicross under 16

Martedì 19 marzo

Ore 9: sulle piste Panoramica e Tre Tre/Selletta superG under 14

Ore 9: sulla pista Olimpionica 3 Slalom gigante under 16

Mercoledì 20 marzo

Ore 9: sulle piste Panoramica e Tre Tre/Selletta prove superG under 16

Ore 9: sulla pista Olimpionica 3 Slalom gigante under 14

Giovedì 21 marzo

Ore 9: sulle piste Panoramica e Tre Tre/Selletta superG under 16

Ore 9: sulla pista Olimpionica 3 Slalom speciale under 14

Ore 16,30: Sfilata atleti e premiazioni piazza Dolomiti ad Andalo

Venerdì 22 marzo

Ore 9: sulla pista S. Antonio prova skicross under 14

Ore 9: sulla pista Olimpionica 3 Slalom speciale under 16

A fine gara: Premiazioni in piazza Dolomiti ad Andalo

Sono 60 i children trentini qualificati per Andalo

Conclusa la gara intercircoscrizionale del Cermis e portati a termine i campionati trentini ragazzi e allievi, grazie all’organizzazione dello Ski Team Cavalese il Comitato Trentino, in base ai criteri e ai contingenti stabiliti dalla Fisi, ha ufficializzato i nominativi degli atleti under 14 e under 16 che parteciperanno ai campionati italiani children in programma dal lunedì 18 a venerdì 22 marzo sulle piste della Paganella. Ecco i convocati, inclusi gli atleti che parteciperanno solamente allo skicross.

CATEGORIA RAGAZZE: Diletta Vigolo (Ski Team Alpe Cimbra); Mariasole Armani (Acvr); Bianca Manenti (Sporting Campiglio); Arina Maturi (Sporting Campiglio); Jenni Slaifer Ziller (Sporting Campiglio); Alessia Zecchini (Valsabbia Giudicarie); Margherita Poli (Brentonico Ski Team); Giulia Trevisan (Wonder Ski); Arianna Collini (Sc Panarotta); Nicole Bonelli (Fassactive); Nicole Chiech (Ski Team Alpe Cimbra). Riserva: Angelica Cesamolo (Falconeri Ski Team). Solo skicross: Anita Pinamonti (Sc Anaune); Joy Salvadori (Us Primiero); Giorgia Ciocca (Fassactive).

CATEGORIA RAGAZZI: Riccardo Vender (Sc Anaune); Ettore De Martino (Vermiglio Tonale); Francesco Odorizzi (Sc Anaune); Vittorio Leone Pellizzari (Wonder Ski); Martin Oss Papot (Sc Panarotta); Gabriel Dellantonio (Monti Pallidi); Alex Piejak (Acvr); Mattia Antolini (Sc Bolbeno); Federico Muscolino (Falconeri Ski Team); Tommaso Arosio (Sc Panarotta); Andrea Giacomelli (Ski Team Fassa); Nicolas Maria Rasom (Ski Team Fassa); Iacopo Beccari (Sc Bolbeno). Riserva: Pietro Ferretti (Sc Città di Rovereto).

CATEGORIA ALLIEVE: Azzurra Ines Leonardi (Sporting Campiglio); Lavinia Paci (Sporting Campiglio); Marilena Agostini (Agonistica del Baldo), Sofia Carlin Ricordini (Sc Panarotta); Veronica Stefani (Sporting Campiglio); Andrea Martina Telini (Sporting Campiglio); Sofia Maria Moldovan (Ski Team Fassa); Noemi Oettl (Ski Team Alpe Cimbra); Giuditta Pegoretti (Sc Panarotta); Martina Beccari (Sc Bolbeno); Ingrid Riz (Ski Team Fassa). Riserva: Sofia Guiotto (Falconeri Ski Team). Solo skicross: Elisa Debertolis (Us Primiero), Mayra Zanvettor (Fassactive), Sara Bonomi (Valsabbia Giudicarie), Sandy Soraperra (Ski Team Fassa).

CATEGORIA ALLIEVI: Thomas Liberatore (Ski Team Fassa); Francesco Andreatta (SkI Team Fassa); Kevin De Concini (Ski Team Paganella), Daniele Schir (Ski Team Alpe Cimbra); Matteo Toschi (Vermiglio Tonale); Luca Bedogni (Falconeri Ski Team); Filippo Iori (Ski Team Fassa); Kejvin Koni (Sopramonte Ski team); Thomas Peruzzo (Campiglio Ski Team); Tommaso Caset (Ski Team Paganella); Suen Fiorot (SkI Team Fassa); Gianluca Innocente Pergolese (Ski Team Alpe Cimbra); Mattia Preti (Ski Team Paganella). Riserva: Alessandro Guerini. Solo skicross: Andrea Balducci (Campiglio Ski Team); Mirko Zorzi (As Cauriol); Filippo Branz (Sc Anaune); Marco Valcanover (Sc Panarotta), Nicolò Facen (Us Primiero); Nicolò Pollam (Ski Team Fassa).