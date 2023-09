Tutto pronto per XTerra, i campioni del triathlon si sfidano a Molveno: "Tra gli eventi che meglio valorizzano le caratteristiche del Trentino"

L’evento principe del circuito di cross triathlon più famoso torna in Trentino, sulle rive del Lago di Molveno: 800 atleti da oltre 50 Paesi, i migliori della disciplina, si sono dati appuntamento in Italia, per l’atto finale della stagione, la conquista del titolo iridato

MOLVENO. E' tutto pronto per l’appuntamento con l’XTerra World Championships 2023, la finale del circuito di cross triathlon più famoso al mondo in programma a Molveno. E' l’evento più atteso dagli sportivi e dagli atleti, che si allenano tutto l’anno, tappa dopo tappa, per arrivare nelle migliori condizioni all'ultima e decisiva gara della stagione. Quella gara alla quale nessuno dei migliori vuole mancare; quel pettorale che tutti i triatleti off-road vorrebbero indossare, quello spettacolo a cui tutti gli appassionati vorrebbero assistere almeno una volta nella vita. Un lungo week end di sport ad altissimo livello con 800 atleti da oltre 50 Paesi diversi e di appuntamenti collaterali per conoscere questa disciplina e per scoprire quella che è considerata la location ideale per gli amanti degli sport outdoor. La competizione in programma dal 21 al 24 settembre.

"Questo è tra gli appuntamenti che meglio si sposa e valorizza le caratteristiche del Trentino", le parole di Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing. "Dalle Dolomiti di Brenta al lago di Molveno, gli atleti provenienti da più di 40 Paesi nel mondo, corrono, nuotano e pedalano in un territorio dove la performance sportiva incontra un territorio alpino ricco di bellezza, dove partecipare è ancora più speciale. Vivere queste emozioni sull’Altopiano della Paganella è trasversale in tutte le categorie in gara e si riflette nelle Istituzioni trentine che con affetto desiderano dare il benvenuto agli oltre 800 atleti impegnati".

Come l'anno scorso, che per la prima volta in venticinque anni ha visto la finale sportarsi dalle Hawaii e approdare in Trentino, sulle rive del lago di Molveno arriveranno davvero tutti i migliori per sfidarsi nella “gara”, quella che consacrerà e celebrerà il più forte atleta al mondo XTerra. Il mondiale è considerato tra gli eventi sportivi più impegnativi al mondo dal punto di vista fisico e mentale ed è per questo che richiede una lunga preparazione fatta di pianificazione, disciplina, passione e dedizione.

Per tutta la settimana l’area del Village si animerà di appuntamenti dedicati agli atleti e al pubblico di appassionati arrivato a Molveno per godersi lo spettacolo: clinic con i coach XTerra, sessioni di Yoga, ma anche momenti di divertimento, stand gastronomici, e lo shop dove poter acquistare tutti i prodotti del brand, abbigliamento sportivo e merchandising ufficiale dell’evento (aperto dal mercoledì), vivacizzeranno il Village sulla spiaggia, centro nevralgico della manifestazione che ospiterà momenti di divertimento.

Il weekend di gare si aprirà giovedì 21 settembre (dalle 14) con la finale di short track, una gara corta ideata per offrire pura azione agli atleti e agli spettatori, che potranno vedere il percorso per intero. Nuova tra le categorie XTerra, ha visto in questo secondo anno ben 4 tappe tutte in Europa. E' una gara da circa 40 minuti ad alto tasso di adrenalina che prevede 220 metri a nuoto, 3 chilometri in bici e 1 chilometro di corsa tra ostacoli artificiali e naturali.

Invece sabato 23 settembre, dalle 8,45, salirà l’adrenalina all’apertura della transition area per la finalissima, l’appuntamento con la Full Distance, la classica, la più attesa e la più dura: 1,5 chilometri (2x750 metri) a nuoto, due giri in bicicletta da 16 km ciascuno, per un totale di 1.100 metri di dislivello positivo, e 10 chilometri totali di corsa (2x5 chilometri).

Dalle 10 la partenza di tutte le categorie (uomini e donne, elite e age group): dalle acque del lago il percorso bike si inoltrerà nei boschi per risalire l’altopiano fino ad Andalo, per poi tornare alla zona di cambio di Molveno dalla quale gli atleti ripartiranno di corsa lungo le sponde, saliranno sui sentieri nascosti tra gli alberi e ridiscenderanno alla zona arrivo. Il primo e la prima a tagliare il traguardo sulla spiaggia del borgo trentino conquisteranno la corona di campione e campionessa del mondo XTerra 2023. A seguire la consueta Flower Ceremony che darà il via ai festeggiamenti.

Ci sarà spazio anche per i più piccoli con l’XTerra Kids & Youth, un mini duathlon (corsa/bici/corsa) riservato ai giovanissimi atleti dai 6 ai 19 anni e per la novità di questa edizione, lo short track relay, gara a staffetta aperta agli atleti amatori di qualsiasi livello ed età, un modo per avvicinare proprio tutti al cross triathlon con un format divertente, vivendo l’atmosfera dell’evento più atteso dell’anno.