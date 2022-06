Ondata di caldo in Trentino, nei prossimi giorni aumenterà l'afa e si teme l'arrivo delle 'notti tropicali'

TRENTO. Sono giornate davvero calde quelle che ci aspettano non solo nel corso di questo weekend ma anche e soprattutto nei primi giorni nella prossima settimana dove l'afa farà la sua parte e dove si potrebbero raggiungere i 33-34 gradi in città.

Una situazione delle temperature che è dovuta all'anticiclone africano che continuerà ad irrobustirsi e ad espandersi progressivamente raggiungendo anche il nord Italia e la sua influenza si farà sentire con l'aria calda subtropicale.

Il picco delle temperature, secondo i previsori di MeteoTrentino, senza l'arrivo di aria fresca, si sentirà soprattutto nei primi giorni nella prossima settimana tra lunedì e mercoledì.

Saranno quelli i giorni nei quali ad aumentare sarà anche l'umidità e quindi l'afa. I rovesci e i temporali, per il momento sono previsti solo in montagna mentre per quanto riguarda le valli occorrerà attendere.

Ma anche in Trentino, stando alle previsioni, potremmo trovarci a fare i conti anche con le cosiddette “Notti tropicali”. E' un indicatore climatico che identifica il numero di notti nell'anno con temperatura minima maggiore di 20 gradi.

L'aria calda dell'anticiclone africano e l'umidità potrebbero portare nelle notti di inizio settimana, sempre secondo i previsori di Meteo Trentino, a superare questo valore.