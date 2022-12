Via un altro mese più caldo e meno piovoso della media: in Trentino a novembre 2,2 gradi in più del solito e quasi la metà della pioggia

Dall’inizio del 2022 solo in aprile si è registrata una temperatura media inferiore al valore medio storico. Considerando la media di temperatura da gennaio a novembre, l’anno 2022 risulta quello con il valore più alto (15,4 °C), superando di 0,6 °C il valore del 1964 e del 2018