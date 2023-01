Dicembre asciutto e caldo, con un peggioramento della qualità dell'aria dalla seconda metà del mese. I report di Meteotrentino e Appa

TRENTO. Un dicembre asciutto e caldo, con poche precipitazioni e temperature superiori alla media. Inoltre dalla seconda metà del mese è stata registrata un aumento di polveri sottili. E' questo quanto riportato dagli ultimi report di Meteotrentino e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

QUALITA' DELL'ARIA

Dicembre 2022 è stato caratterizzato da concentrazioni degli inquinanti polveri sottili pm10 e biossido di azoto No2 tipiche dei mesi invernali, "ma comunque con valori leggermente inferiori alla media del periodo, a ulteriore conferma di un trend generale di diminuzione in atto negli ultimi anni", riporta la Provincia autonoma di Trento. Si evidenzia che, per le polveri sottili, i dati relativi all'intero anno 2022 confermano per il decimo anno consecutivo il rispetto dei limiti di legge previsti.

A dicembre 2022 le concentrazioni dell’inquinante polveri sottili pm10 sono risultate in aumento nella seconda metà del mese in tutte le stazioni di fondovalle della rete provinciale di monitoraggio, con un andamento altalenante legato alle condizioni meteorologiche. "Complessivamente - viene dichiarato dalla Pat - i valori sono risultati inferiori alla media del periodo con solamente due giornate di superamento del limite previsto per la media giornaliera (50 microgrammi per metro cubo) e solo presso una stazione di rilevamento".

Sempre a dicembre, le concentrazioni medie mensili di biossido di azoto No2, in lieve aumento rispetto ai mesi precedenti, sono risultate anch’esse in leggero calo rispetto all’andamento stagionale di questo inquinante.

Per il decimo anno consecutivo anche nel 2022 le polveri sottili si sono mantenute al di sotto dei limiti: nel dettaglio è stato rispettato anche il limite previsto per la media giornaliera; mentre l'altro valore, quello legato alla media annua, non è mai stato superato in Trentino.

Inoltre, per tutto il 2022, anche per il biossido di azoto si conferma il rispetto del limite previsto per la media annuale (40 microgrammi per metro cubo) in tutte le stazioni della rete provinciale di monitoraggio; in particolare, per il terzo anno consecutivo tale limite è rispettato anche nel sito di traffico di Trento via Bolzano che, con 35 microgrammi per metro cubo di media annuale, ha evidenziato la più bassa concentrazione di sempre. Coerentemente con la diminuzione del dato medio annuale, nel 2022 non è stato registrato nemmeno nessun superamento del limite previsto per la media oraria (200 microgrammi per metro cubo).

CONDIZIONI METEOROLOGICHE

Il mese di dicembre 2022 è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche tipiche del mese per le prime due decadi mentre l’ultima decade è risultata più calda della media. Nei primi dieci giorni le perturbazioni sono state frequenti. In due occasioni, rispettivamente il giorno 9 e il 15, la neve è caduta anche a Trento, seppur con accumuli limitati a qualche centimetro.

Rispetto all'anno 2022 l’alta pressione ha interessato le Alpi molto più frequentemente della media. "Ciò ha determinato prevalenti condizioni di stabilità e le perturbazioni atlantiche sono state generalmente confinate a nord delle Alpi", secondo quanto riportato dalla Pat. Il 2022 ha fatto quindi registrare, a parte qualche breve periodo, valori di temperatura sistematicamente sopra la media e, in molte località, è risultato il più caldo da quando sono iniziate le misurazioni.

Le precipitazioni sono state sulla maggior parte del territorio molto inferiori alla media anche se non si è scesi sotto i minimi storici.