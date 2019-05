Esce di strada in montagna e l'automobile si ribalta su un lato: interviene l'elicottero

Mentre la notizia approda sulla stampa nazionale la Giunta rimane inerte. Sara Ferrari deposita un'interrogazione a risposta immediata, Tonini: ''Per noi esiste una sola decisione possibile: quella di sollevare il signor Cristoforetti dal suo incarico. In qualunque comunità civile, su questa evidenza non si aprirebbe nessuna discussione''. Coppola: ''G rave il silenzio del Presidente Fugatti e di tutta la sua Giunta che, non prendendo posizione, avallano di fatto questo comportamento inqualificabile''