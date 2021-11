Perde il controllo dell'auto, esce di strada e si rovescia nel prato. Grave incidente sulla statale del Caffaro

BORGO CHIESE. Un'auto è uscita di strada e la corsa è terminata su un fianco dopo che il veicolo si è rovesciato diverse volte nel prato. Una persona è stata trasferita all'ospedale.

L'allerta è scattata intorno alle 20 di oggi, giovedì 11 novembre, lungo la strada statale 237 del Caffaro all'altezza del centro abitato di Condino, frazione di Borgo Chiese.

Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma il conducente ha perso il controllo del mezzo e quindi ha iniziato a sbandare. L'auto è finita fuori strada per finire su un lato.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Condino e carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

Le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre da Trento è decollato l'elicottero che nel giro di pochi minuti è atterrato in val del Chiese.

Nel frattempo i pompieri hanno liberato la persona rimasta incastrata tra le lamiere. Una volta estratto, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario.

Immobilizzato e stabilizzato dall'equipe medica, la persona è stata trasportata in elicottero all'ospedale.