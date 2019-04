Facebook, Instagram e WhatsApp non funzionano. Problemi anche alle compagnie telefoniche

Il questore conferma che sono in atto normali controlli anche nei locali pubblici ma per molti è stata una novità assoluta. Gli agenti si sono presentati in una decina e tra un tavolo e l'altro hanno chiesto i documenti a tutti gli avventori. Una ragazza sui social: ''Ci hanno detto che nessuno poteva uscire perché era in corso il controllo'. Il gestore di uno dei locali: ''Ben vengano le verifiche ma non mi era mai successa una cosa del genere''