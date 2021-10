Facebook, Instagram e Whatsapp non funzionano: migliaia di segnalazioni in tutta Italia

TRENTO. I primi problemi sono stati segnalati dagli utenti italiani intorno alle 17e30 da quel momento infatti, il noto social network Facebook ha smesso di funzionare. Problemi si riscontrano anche su Instagram e Whatsapp.





Al momento non è chiaro a cosa siano dovuti i problemi fatto sta che le segnalazioni sono migliaia. In sostanza su Facebook e Instagram risulta impossibile aggiornare le home page così come inviare o ricevere messaggi. Discorso simile per Whatsapp che non consente agli utenti di comunicare.

Attraverso il proprio account Twitter, Facebook, ha fatto sapere di essere a conoscenza delle difficoltà riscontrate da alcuni utenti nell'accedere alle varie applicazioni: "Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi".