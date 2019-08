Forte terremoto in Trentino, la terra trema nella zona di Vallarsa

Dopo le segnalazioni dei cittadini che tramite il Gruppo AriCulura Trentino hanno spiegato che trattamenti vengono eseguiti quotidianamente vicino alle case in località la Vela, il consigliere del Patt deposita un'interrogazione (firmata anche dagli altri consiglieri del gruppo) per avere spiegazioni su come si stia affrontando il problema della cimice asiatica in Trentino