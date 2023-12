Terremoto in Trentino avvertito dalla popolazione, scossa di magnitudo 2.8

La scossa avvertita in Vallagarina con diverse segnalazioni ma non si registrano danni

BRENTONICO. Scossa di terremoto questo pomeriggio in Trentino. L'epicentro è stato segnalato in Vallagarina a 3 chilometri da Brentonico. La scossa registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia intorno alle 17.55 è stata di magnitudo 2.8 e quindi avvertita dalla popolazione locale con segnalazioni da Mori a Rovereto passando per Ala e Avio.

Questa la segnalazione dell'Ingv mentre non si registrano danni.

Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 3 km NW Brentonico (TN), il

06-12-2023 16:55:43 (UTC) 1 ore, 12 minuti fa

06-12-2023 17:55:43 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 45.8400, 10.9210 ad una profondità di 12 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.